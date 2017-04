Maurice Steijn pakt met VVV-Venlo ook de titel in Jupiler League

DEN HAAG - Maurice Steijn heeft met VVV-Venlo een week na de promotie ook de titel in de Jupiler League veiliggesteld. De Limburgse club had aan één punt genoeg om voor de derde keer in de clubgeschiedenis het kampioenschap in de eerste divisie bij te schrijven en dat lukte vrijdag met een doelpuntloos gelijkspel uit tegen FC Eindhoven (0-0).

VVV maakte een week geleden al de stap omhoog naar de eredivisie door een overwinning op RKC Waalwijk, maar het vieren van de titel was nog niet mogelijk.Jong Ajax, dat als beloftenteam niet mag promoveren, kon in theorie VVV op de ranglijst nog achterhalen. Na het gelijkspel van VVV is dat niet meer mogelijk; het verschil met nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie is zeven punten.Afgelopen maandag liet de ploeg van Steijn, oud-trainer van ADO Den Haag, het na om van FC Emmen te winnen. De 0-0 betekende dat een uitbundig feest in het eigen stadion De Koel moest worden uitgesteld.De huldiging van de kampioen is nu zaterdag bij het stadhuis van Venlo. Wel krijgt de ploeg vrijdagavond de kampioensschaal uitgereikt. VVV was eerder kampioen van de eerste divisie in 1993 en 2009.VVV deed er in Eindhoven alles aan om te scoren, maar het lukte niet. Zelfs toen de thuisclub na een uur aanvoerder Dario Van den Buijs zag vertrekken met een rode kaart (twee keer geel), kreeg VVV de bal niet langs doelman Ruud Swinkels. Joey Sleegers was er het dichtste bij met een schot op de lat.