Waterpoloërs De Zijl stapje dichterbij halve finales play-offs

LEIDEN - De waterpoloërs van De Zijl hebben vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de kwartfinale van de play-offs. In de eerste wedstrijd waren de Leidenaren met 11-13 te sterk voor het Barendrechtse ZPB en daarmee werd de tiende overwinning op rij geboekt.

In Barendrecht was het vrijdagavond ongekend spannend. De Zijl kwam op een 3-1 achterstand, maar boog deze om naar 3-5. Werkelijk ieder schot was raak. Voor de onderbreking werd het echter nog 5-5. Ook na de pauze bleeft het gelijk opgaan. Pas in de laatste minuten stelden de Leidenaren de zege veilig.De winstpartij heeft de Leidenaren in een uitstekende uitgangspositie gezet. Als De Zijl zaterdagavond in eigen huis ook de tweede partij over de streep trekt, dan staat de ploeg van coach Ron van der Harst in de halve finale. Lukt dat ze niet, dan volgt er een derde beslissingswedstrijd.