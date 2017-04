Treinverkeer van en naar Gouda komende dagen plat

Trein NS en NS personeel

GOUDA - Tot en met dinsdag rijden er geen treinen tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal vanwege werkzaamheden. Ook tussen Alphen aan den Rijn en Gouda en Rotterdam en Gouda ligt het treinverkeer vanaf zaterdag tot die tijd stil.

Tussen Den Haag Centraal/Utrecht Centraal en Alphen aan den Rijn/Gouda rijden snel- en stopbussen. Reizigers tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal wordt aangeraden om te reizen via Leiden Centraal. Van Den Haag naar Amersfoort is omreizen via Schiphol Airport de beste optie.



Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van een kwartier tot een half uur.