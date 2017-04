Verkeersdrukte door Bloemencorso en Keukenhof

REGIO - Het was zaterdag op de druk op de wegen in de Bollenstreek. Vanwege bezoek aan de Keukenhof en het Bloemencorso slibde het dicht rond Sassenheim, Lisse en Hillegom.

Het stond vast op de N207 van Abbenes richting Hillegom. Rond 11.00 uur was de vertraging daar zo'n drie kwartier. Ook op de N208 was het druk. Van Sassenheim naar Hillegom was de vertraging 50 minuten. Het Bloemencorso trekt zaterdag van Noordwijk naar Haarlem. Een aantal wegen is daarom afgesloten