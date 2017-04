Op deze plekken haal je de beste frieten van de regio

REGIO - De beste frieten van onze regio zijn volgens de jaarlijkse AD Friettest te vinden in Den Haag en Boskoop. Jack Snack aan het Kleine Loo in Den Haag wist vorig jaar nog op de tweede plek te eindigen maar staat nu op plek vijf. Perron3 in Boskoop staat op nummer zes.





Het Boskoopse Perron3, dat direct naast het station ligt, heeft een



Fers Friethuys zakt in de lijst



Het Fers Friethuys in Alphen aan den Rijn wist in 2014 nog de friettest te winnen, maar komt dit jaar niet verder dan plek 18. 'De nieuwe eigenaren houden de naam van de oud-winnaar hoog. Nog steeds hét adres voor de beste friet uit de omgeving', aldus de jury.



