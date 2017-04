Nieuwe gebruiker voor pand Aloysius College

DEN HAAG - Het gebouw van het voormalige Aloysius College in Den Haag heeft zo goed als zeker een nieuwe invulling. De Haagse Europese School wil uitbreiden naar het pand aan de Oostduinlaan.

Naar verwachting gaat het middelbaar onderwijs van de Europese School in het najaar van 2018 over. Het basisonderwijs blijft wel op de school aan de Houtrustweg. 'De school groeit zo hard dat uitbreiding nodig is', zegt directeur Maarten Knoester van het Rijnlands Lyceum, waar de Europese School onder valt.De school telt nu zo'n duizend leerlingen. 'We verwachten met ons basisonderwijs te groeien van 700 naar 900 leerlingen in 2018.' Samen met de 300 middelbare scholieren wordt het steeds krapper in het huidige gebouw. 'Als we naar de Oostduinlaan gaan, zijn dat er rond de 450. We kunnen daar doorgroeien naar 700 leerlingen.'De Europese School is in 2012 opgericht en groeide in vijf jaar tijd flink. 'Dat heeft allemaal te maken met Europese organisaties', verklaart Knoester. 'Door uitbreiding van instellingen als Europol en Eurojust groeit ook onze school. In 2016 sloot het Aloysius College de deuren vanwege financiële problemen en de matige kwaliteit van het onderwijs. Momenteel gebruikt het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum het pand als noodlocatie. 'In de zomer van 2018 komt het vrij en hopen wij erin te kunnen. Het ministerie moet nog toestemming geven, maar in principe is het zo goed als rond.'