Zo vier je feest als je na ruim 30 jaar kampioen wordt

Die Haghe als kersverse kampioenen. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Je hebt kampioenen en kampioenen. Bij voetbalclub Die Haghe is het deze zaterdag groot feest. Na ruim dertig jaar konden de Haagse voetballers van het sportpark Ockenburgh de kampioensvlag hijsen. Dankzij een 3-1 overwinning tegen Quick Steps promoveerden ze naar de tweede klasse.

Een kampioenschap dat dezer dagen ook door andere teams kan worden gevierd. Maar voor de ploeg van trainer Wim de Jong heel bijzonder: de voetbalclub (van 1 november 1923) – met ruim 1000 leden inmiddels – behaalde eerder slechts vijf kampioenschappen: in 1949, 1959, 1962, 1978 en 1983. Vaker promoveerde Die Haghe via de nacompetitie, maar dat is natuurlijk minder feestelijk..



En dus stonden jeugdleden, voetballers van het eerste elftal en heel veel voetballiefhebbers zaterdag te juichen op Ockenburgh. Vooraf waren er al volop feestelijkheden, na het laatste fluitsignaal ging het dak er af. De feestelijke beelden zijn alleszeggend. Voetbalkampioen na ruim dertig jaar, het bleef nog lang onrustig nabij Kijkduin..