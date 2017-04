ADO-captain wil niets van onderschatting weten: 'Wij moeten vol aan de bak'

Aaron Meijers viert goal met medespelers (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Met tien punten uit vier wedstrijden is het een en al weelde bij ADO Den Haag. Dit weekend kan de ploeg van Fons Groenendijk zich tegen Sparta Rotterdam veilig spelen. Ondanks het lekkere gevoel, de goede resultaten, sluipt er geen onderschatting in de ploeg. 'Nee, wij zitten niet in een fase waarin we ploegen kunnen onderschatten', aldus Aaron Meijers.





Als ADO Den Haag wint en het Excelsior zaterdagavond lukt NEC te verslaan, dan zijn de Hagenaars officieel veilig. Meijers heeft er vertrouwen in dat het deze speelronde al gaat gebeuren. 'Wij zijn heel gretig en zullen er alles voor gaan doen. Als het lukt? Dan zal de opluchting, na zo'n seizoen, groot zijn.'







'Wij weten dat we iedere week vol aan de bak moeten', voegt de captain eraan toe. 'Sparta is een tegenstander die niet in vorm is, maar er kunnen onderin de eredivisie hele rare dingen gebeuren. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we winnen zondag.'

