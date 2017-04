Volg hier LIVE dé kraker tussen IJsselmeervogels en FC Lisse

Foto's: Orange Pictures | Nabewerking: Omroep West

LISSE - Dé wedstrijd van het jaar? Misschien wel. Zaterdag zou de beslissing in de Derde Divisie weleens kunnen vallen. Koploper IJsselmeervogels krijgt bezoek van directe concurrent FC Lisse. Met een achterstand van drie punten moeten de Lissenaren winnen om het slot van de competitie ongekend spannend maken. Houdt IJsselmeervogels de volle buit in eigen huis? Dan wordt het een lastig verhaal om de 'Rooien' nog in te halen.











De wedstrijd is hieronder LIVE te volgen. Op 89.3 Radio West verzorgen verslaggevers Willem van Zuilen en Dennis Kranenburg commentaar bij het duel.

