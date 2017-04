Brand in voormalig Zeemotel Zeezicht in Noordwijk

NOORDWIJK - In voormalig Zeemotel Zeezicht in Noordwijk heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Het pand aan de Erasmusweg staat al enige tijd leeg. Het zou volgende week worden gesloopt. 'Het was een felle brand', zegt een woordvoerder van de brandweer. Even na 14.00 uur was de brand onder controle. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.Het is de tweede keer dit weekend dat er in een leegstaand pand een brand woedt. Vrijdagavond was er brand in de voormalige manege Meeuwenoord