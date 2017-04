Beachvolleybalduo Brouwer en Meeuwsen naar halve finale Xiamen

Major Gstaad - Brouwer Meeuwsen

DEN HAAG - Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen staan zondag in de halve finale van het Xiamen Open. De Haagse beachvolleyballers, die bij het toernooi in China als tweede zijn geplaatst, schakelden zaterdag in de kwartfinales de Amerikanen Sean Rosenthal en Trevor Crabb uit. Brouwer en Meeuwsen zegevierden in drie sets: 21-16 17-21 15-9.

Eerder op zaterdag had het Oranjeduo in de tweede ronde de Noren Christian Sandlie Sørum en Mathias Berntsen met 21-14 21-17 verslagen. Brouwer en Meeuwsen, die in augustus brons wonnen bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, stuiten in de halve finale op de Polen Maciej Rudol en Jakub Szalankiewicz.



Bij de vrouwen lukte het Joy Stubbe en Jolien Sinnema niet de laatste vier te bereiken. Het Nederlandse duo verloor in de kwartfinale van de Chinese vrouwen Fan Wang en Yuan Yue: 12-21 21-14 6-15.



Door: Sportredactie Correctie melden