Zinderend slot derde divisie aanstaande: FC Lisse verslaat IJsselmeervogels, beide ploegen aan kop

LISSE - Een zinderend slot van de derde divisie is aanstaande. FC Lisse heeft zaterdag een knappe prestatie geleverd door koploper IJsselmeervogels met 0-2 te verslaan. De titelstrijd ligt daardoor weer helemaal open. Beide ploegen hebben met nog drie duels te gaan nu evenveel punten (61). Spannende weken!

Brian van der Werff hield zijn ploeg in de eerste helft op de been. De doelman van FC Lisse had een paar belangrijke reddingen in huis en hield zijn doel schoon. Aan de andere kant wisten de Lissenaren Jaimy Schaap wel te verschalken. Op slag van rust was het Rowdy van der Putten die voor de 0-1 tekende.Een harde klap voor IJsselmeervogels, dat verzuimde de openingstreffer te maken. Voor Lisse was het een heerlijk moment om op voorsprong te komen. Al kwam de goal wel een beetje uit de lucht vallen.Het was voor Lisse zaak om na de rust zo snel mogelijk de score te verdubbelen. Dat lukte. Via een counter uit het boekje was het Martin van Eeuwijk die de Lissese supporters uit hun dak liet gaan. Onderkantje lat schoot de aanvaller genadeloos hard binnen.IJsselmeervogels moest in de achtervolging, was heel dichtbij de 1-2, maar moest uiteindelijk haar meerdere aan Lisse erkennen.0-1 Van der Putten, 0-2 Van EeuwijkRode kaart Justin Valk (FC Lisse)