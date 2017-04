Rijnsburgse Boys schrijft drie punten bij na winst op ODIN '59

Vreugde bij Rijnsburgse Boys na een goal (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft zaterdag in de derde divisie weer drie punten bijgeschreven. De Uien waren op bezoek bij ODIN '59 in een doelpuntrijk duel met 2-4 te sterk voor de Heemskerkers.

De ploeg van Pieter Mulders zag Harkemase Boys vorige week met tweede periode aan de haal gaan. Helemaal uitgespeeld zijn ze echter nog niet. De Uien gaan op zoek naar een plaatsje in de nacompetitie. De geel-zwarten moeten dan de derde periode binnenhalen of boven directe concurrent Scheveningen zien eindigen.



Geen onmogelijke taak en dat weten ze bij Rijnsburg ook. De overwinning op ODIN was dan ook een hele belangrijke. Pas in de tweede helft lukte het de geel-zwarten de zege veilig te stellen. Met een 1-2 voorsprong ging Rijnsburgse Boys de rust in, maar vlak na de thee trok ODIN '59 de score gelijk.



Jacht geopend



Rijnsburg wist wat het na de gelijkmaker te doen stond en opende de jacht op de 2-3. Die viel een kwartier voor tijd en kwam van de voet van Jorn van Lunteren. Joost Leonard maakte vier minuten voor tijd een einde aan de illusies van ODIN '59.



Scoreverloop ODIN '59 - Rijnsburgse Boys 2-4 (1-2): 1-0 Cremers, 1-1 Goeman (strafschop), 1-2 Tillema, 2-2 Hardenberg, 2-3 Van Lunteren, 2-4 Leonard



