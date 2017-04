Donkere wolken pakken zich samen boven FC Rijnvogels

Arno Dijkstra baalt en zit op de grond na een nederlaag (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - De wolken boven FC Rijnvogels worden donkerder en donkerder. Nacompetitie ontlopen wordt een hele lastige taak en met directe degradatie moet ook nog rekening gehouden worden. Zaterdag verloren de Katwijkers met 1-2 van ASWH, terwijl concurrent Jong Almere City met 2-0 van Jong FC Groningen won.

Het gat tussen Rijnvogels en de beloften van Almere City is daardoor opgelopen tot vijf punten. SteDoCo en ODIN '59 hebben vier punten meer. Met wedstrijden tegen FC Volendam, Rijnsburgse Boys en Harkemase Boys in het verschiet, hebben de Katwijkers ook geen makkelijk programma.



De start van FC Rijnvogels tegen ASWH was allesbehalve veelbelovend. De Kooltuinstrijders begonnen slap en zagen Robert Olijfveld binnen het kwartier tweemaal keihard toeslaan. Er was aardig wat publiek aanwezig, iedereen had vertrouwen in Rijnvogels, maar na de twee goals werd het stiller en stiller.



Het zit ook niet mee



Eerlijk is eerlijk: het zit de ploeg van Hein van Heek dit seizoen ook niet mee. In het tweede bedrijf zag de coach zijn mannen namelijk een levensgrote kans op de 1-2 missen. Joey Zandbergen schoot op de paal.



Rijnvogels probeerde er nog wat uit halen en via Mitchell Beijersbergen werd de aansluiting in de slotfase alsnog gevonden. Het was alleen te laat om er nog een punt uit te slepen: 1-2.



Scoreverloop FC Rijnvogels - ASWH 1-2 (0-2): 0-1 Olijfveld, 0-2 Olijfveld, 1-2 Beijersbergen



