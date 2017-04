Quick Boys laat Scheveningen twee keer terugkomen

REGIO - Scheveningen en Quick Boys zijn zaterdagmiddag in de regionale derby allebei met een punt het veld afgestapt. Op sportpark Houtrust eindigde het duel gelijk: 2-2.

Op bezoek bij IJsselmeervogels kreeg Scheveningen vorige week een flink pak slaag . De Hagenaars werden daarmee uit de titelstrijd gegooid. Orde op zaken stellen, dat was het devies, al begon Scheveningen zaterdag uitermate slap tegen de Katwijkers.Via Arie de Vreugd kwam Quick Boys namelijk al na vier minuten spelen op voorsprong. Scheveningen trok de score na tien minuten via Leroy Resodihardjo wel weer gelijk, maar zag Quick Boys voor rust opnieuw de leiding nemen. Ditmaal was het Max van Steen die scoorde: 1-2.Quick Boys kende in de eerste helft een vliegende start, Scheveningen begon voortvarend aan het tweede bedrijf. Nog geen minuut na de rust was het Marvin Nieuwlaat die voor de 2-2 tekende. Quick Boys was iets beter, zette in de slotfase nog aan, maar kon niets meer aan de score veranderen.0-1 De Vreugd, 1-1 Resodihardjo, 1-2 Van Steen, 2-2 Nieuwlaat