Jongen zwaar gehavend na ongeluk; stiefmoeder zoekt doorrijder

Foto: Annelie Neuteboom

GOUDA - De Goudse Annelie Neuteboom is via social media op zoek naar een doorrijder die haar stiefzoon van zijn fiets heeft gereden. De jongen hield er een hersenschudding en een flinke wond op zijn neus aan over. In een bericht op Facebook vertelt Annelie wat er zou zijn gebeurd.





In de nacht van donderdag op vrijdag reed de jongen samen met een vriend op het Albert Plesmanplein in Gouda op weg naar huis. De jongens reden net de spoortunnel uit richting de Bloemendaalseweg en daar werden de twee geschept door een grijze auto. De twee vermoeden dat de auto uit de spoortunnel kwam en op de rotonde naar rechts is gegaan, daar waar het ongeluk plaatsvond.De stiefzoon mist een stuk informatie sinds het ongeluk. Hij wist zich pas anderhalve dag na het ongeluk te herinneren dat ze niet zelf naar het ziekenhuis zijn gelopen, maar dat ze door een andere automobilist naar de spoedeisende hulp zijn gebracht.Uit de scans blijkt dat de stiefzoon van Annelie een hersenschudding, geschaafde neus, flinke bloedneus aan het ongeluk heeft overgehouden. Ook is een stuk van zijn tand mogelijk afgebroken.Annelie laat weten dat ze aangifte gaat doen, maar dat de kans dat de automobilist gevonden wordt is volgens haar klein. Daarom roept zij mensen op die iets gezien hebben om zich te melden en roept ze mensen op Facebook op om het bericht te delen.De vrouw doet de oproep in verband met de medische kosten, maar ze wil ook graag de helpende automobilist bedanken.