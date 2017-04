Vier mannen slaan ruiten in bij juwelier en beroven man op straat

DEN HAAG - Vier mannen hebben zaterdagmiddag geprobeerd een juwelier te beroven in Den Haag. Het gaat om juwelier Goudmijntje aan het Paul Krugerplein.

De ruiten van de winkel zijn ingeslagen. Het is niet bekend of er uiteindelijk iets is buitgemaakt.Het viertal sloeg uiteindelijk op de vlucht. Ze hebben toen een man op straat van een ketting beroofd.Volgens de politie gaat het om vier mannen tussen de 17 en 25 jaar oud. Twee van hen zijn zwart gekleed, één draagt een felkleurde en gewatteerde jas. Ze reden weg op twee scooters zonder kenteken.