Eigenaar Perron3 gelukkig met uitslag friettest: 'Het geheime ingrediënt is liefde'

Archieffoto.

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Hij is de beste regionale nieuwkomer in de AD Friettest. Het Boskoopse restaurant Perron3 staat op nummer 6, de op één na hoogste notering in onze regio met een score van 9,5. Bijzonder, want het restaurant is pas sinds september open.

'We doen alles zelf. We beginnen gewoon met een aardappel. Die schillen we zelf. We maken ze zelf schoon, voorbakken, koelen.. voorfabrikaat bestaat bij ons niet,' verklaart Eqbal. Perron3 focust overigens niet op het perfecte frietje. 'We zijn van alle markten thuis. Ontbijtjes, lunch, patatjes.. alles is mogelijk. Volgend jaar staan we op nummer 1.'



De Boskoopse ondernemer won niet eerder prijzen, maar is geen vreemde in de restaurantwereld. 'Ik heb de afgelopen jaren acht zaken gehad. Die heb ik verkocht. Je moet blijven innoveren.' Aan het doorzettingsvermogen van de 29-jarige Eqbal ligt het in ieder geval niet. 'Ik ben op mijn derde gevlucht uit Afghanistan. Toen ben ik opgegroeid in Boskoop en merkte ik al snel dat school niets voor mij was. De vader van een vriend van me had een pizzeria. Daar ben ik gaan werken en zo is mijn liefde voor het vak ontstaan. We streven naar perfectie.'