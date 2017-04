Uitslaande brand in woning Newtonstraat in Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - In de Newtonstraat in Den Haag heeft een felle brand gewoed in een woning. Een bewoner is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de man tijdens de brand in het huis heeft gezocht naar zijn kat, maar hij deze niet kon vinden. De man is vervolgens naar buiten gegaan en probeerde later opnieuw het brandende huis in te gaan. Twee politieagenten moesten hem tegenhouden.



De agenten hebben daardoor te veel rook ingeademd en moesten ter plekke worden behandeld. De bewoner was er slechter aan toe en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.



Huizen ontruimd



Een groot deel van de eerste verdieping is door de brand verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Een speciaal team van de brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. Een aantal huizen die direct grenzen aan het pand zijn uit voorzorg ontruimd.



Over het lot van de kat is nog niets bekend.