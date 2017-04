Oranje in Fed Cup door Kiki Bertens weer op gelijke hoogte

WATERINGEN - De Wateringse tennisster Kiki Bertens heeft zaterdag haar eerste enkelspelpartij gewonnen in de Fed Cupontmoeting met Slowakije. In Bratislava had de kopvrouw van de Nederlandse tennisploeg geen moeite met Rebecca Sramkova: 6-1 6-3.

Bertens zorgde er daarmee voor dat de strijd om een plek in de wereldgroep van de Fed Cup na de eerste dag in evenwicht is: 1-1. Eerder op de dag verloor Richèl Hogenkamp kansloos van Jana Cepelova (3-6 2-6).Op haar favoriete ondergrond, gravel, begon Bertens voortvarend. Ze gunde de nummer 126 van de wereld alleen de openingsgame en trok daarna met powerslagen de eerste set met 6-1 naar zich toe. In de tweede set kwam de Wateringse al snel twee breaks achter. De mondiale nummer twintig liet toen zien over karakter te beschikken. In hetzelfde tempo als in de eerste set stond Bertens geen game meer af en won zo de partij.Bertens kan zich gaan opmaken voor de derde partij van de ontmoeting in Bratislava, zondagmiddag tegen Cepelova. Vervolgens spelen Hogenkamp en Sramkova de vierde enkelpartij. Het Fed Cupduel tussen Oranje en Slowakije wordt in principe afgesloten met de dubbelpartij tussen de koppels Cindy Burger/Arantxa Rus en Kristina Kucova/Cepelova.Slowakije mist de geblesseerde kopvrouw Dominika Cibulkova, de nummer vier van de wereld.