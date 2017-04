Michel Bezuijen (burgemeester Rijswijk) toch geen voorzitter Nederlandse zwembond

RIJSWIJK - Niet Michel Bezuijen, maar Marius van Zeijts is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse zwembond KNZB. De voormalige generaal van de Koninklijke Landmacht volgt Erik van Heijningen op, die zaterdag na zestien jaar stopte. Van Heijningen werd tijdens de ledenvergadering van de zwembond in Nieuwegein onderscheiden als erevoorzitter.

Het bondsbestuur had Bezuijen in maart na een zorgvuldige selectieprocedure voorgedragen als opvolger van Van Heijningen. De vijftigjarige burgemeester van Rijswijk werkte al een paar jaar bij de KNZB als bestuurslid en vice-voorzitter. Drie grote zwemverenigingen schoven echter op het laatste moment Van Zeijts naar voren als tegenkandidaat.De erevoorzitter van het voormalige AZ&PC (nu ZPC Amersfoort) stopt binnenkort met zijn werk als directeur van een helikopterbedrijf van de NAVO in Zuid-Frankrijk en keert dan terug naar Nederland. Hij heeft de verenigingen beloofd zich dan volledig te willen gaan focussen op de zwembond.Tijdens de ledenvergadering trok de beoogde voorzitter Bezuijen zich terug, waarna Van Zeijts werd benoemd tot nieuwe KNZB-baas. 'Ik ga met hart en ziel aan het voorzitterschap beginnen, gesteund door het vertrouwen dat de ledenvergadering in mij heeft uitgesproken', zei de man die volgend jaar zijn zestigste verjaardag viert.'De eerste periode zal ik gebruiken om intensief kennis te maken met de KNZB-organisatie. Zo zal ik, zodra de tijd daar rijp voor is, zoveel mogelijk verenigingen in korte tijd bezoeken.'