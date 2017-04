Ter Leede verliest en laat ultieme kans op koppositie liggen

Henk Wisman, coach van Ter Leede (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - Ter Leede is in de Hoofdklasse verwikkeld in een felle strijd om het kampioenschap. Zaterdag lieten de Sassenheimers dé kans om de koppositie te pakken en afstand van de rest te nemen onnodig liggen. De rood-gelen gingen met 2-0 onderuit tegen De Jodan Boys, de nummer acht van de competitie.

off-day, ook directe concurrent Achilles Veen verloor. De Brabanders kregen met 5-1 klop van Spijkenisse, dat zich daardoor ook weer in de titelstrijd gemengd heeft. Bij winst hadden de Sassenheimers dus goede zaken gedaan.



Spijkenisse leek vorige week nog



Makkelijke middag



Noordwijk, competitie- en regiogenoot van Ter Leede, had een makkelijke middag tegen Zwaluwen Vlaardingen. Zij waren met 0-5 te sterk voor de nummer twaalf van de ranglijst.

Door: Sportredactie Correctie melden