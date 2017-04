VVSB pakt punt; Katwijk onderuit tegen laagvlieger

Wilfred van Leeuwen, coach van VVSB (foto: Orange Pictures)

REGIO - VVSB heeft zaterdagavond in de tweede divisie een punt overgehouden aan het duel met Jong Sparta. Op 'Het Kasteel' eindigde de partij in 3-3. Katwijk deed minder goede zaken. Zij gingen met 2-3 onderuit tegen laagvlieger UNA.

Voor VVSB en Katwijk is het seizoen eigenlijk al klaar. Jong AZ heeft een aantal weken geleden de titel al veroverd en de tweede divisie kent verder geen periodetitels. Alleen de ploegen in de kelder van de competitie spelen nog ergens voor.



In Rotterdam kwam VVSB tweemaal op achterstand. Het lukte de Noordwijkerhouters echter via doelpunten van Tommy Bekooij (2x) en Maikey Parami alsnog een punt te redden.



Te laat



Katwijk stond bij rust op gelijke hoogte met UNA (1-1), maar zag de bezoekers na de thee uitlopen naar 1-3. Robbert Susan tekende vlak voor tijd nog voor de 2-3, maar het was te laat om het nog spannend te maken.



