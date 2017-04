Waterpoloërs De Zijl winnen weer en staan in halve finale

De Zijl viert overwinning en daarmee de plaatsing voor de halve finale (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Het is ze gelukt! De waterpoloërs van De Zijl staan in de halve finale van de play-offs. De Leidenaren waren zaterdagavond tegenstander ZPB Barendrecht voor de tweede keer de baas. In eigen huis werd het 8-7 voor de mannen van Ron van der Harst.





Kansloos was ZPB zeker niet. De twee duels waren ongemeen spannend.



De Zijl moest zaterdagavond winnen om kans te blijven maken op het landskampioenschap. Vrijdag waren de Leidse mannen ook al te sterk voor de Barendrechters, toen werd het 11-13.Kansloos was ZPB zeker niet. De twee duels waren ongemeen spannend.

