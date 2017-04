Bewoner springt uit raam bij brand Alphen aan den Rijn

Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een brand in een huis aan de Parelstraat in Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gewonden gevallen. De woning brandde volledig uit.

Een bewoner kon het huis op tijd verlaten door uit het raam van de slaapkamer te springen. Een andere bewoner kon zichzelf ook op tijd in veiligheid brengen. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.



De brand was erg fel en het had volgens de brandweer slechter af kunnen lopen. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nu nog niks bekend.







