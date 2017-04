Automobilist vlucht na ongeluk

Foto: @PolitieKatwijk

KATWIJK - Een automobilist heeft zaterdagavond de benen genomen na een ongeluk op de Lageweg in Katwijk. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur. De voorkant van de auto raakte zwaar beschadigd. Toen agenten aankwamen, was de bestuurder gevlucht. De automobilist werd even later toch opgepakt op bedrijventerrein Klei-Oost.



