Bloemencorso op TV West

Foto: ANP

LISSE - Een prachtige stoet praalwagens, meer dan een miljoen mensen langs de route en muziekkorpsen. Het Bloemencorso was weer een geslaagd evenement. Uiteraard was Omroep West ook aanwezig. Vanavond is er om 17.00 uur een special te zien op TV West.





LEES OOK: 'Twee keer zo druk langs route Bloemencorso Bollenstreek als vorig jaar'

Zaterdag vertrokken de praalwagens, versierde auto's en muziekkorpsen van de Koningin Wilhelmina Boelevard in Noordwijk naar Haarlem. Het thema was Dutch Design.

Door: Redactie Correctie melden