Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen doorstaan halve finale in Xiamen

WK beachvolleybal 2015, Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen-Alexander Huber/Robin Seidl (Foto: FIVB)

DEN HAAG - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zondag de finale bereikt van het Xiamen Open. Het Haagse duo was in de halve eindstrijd van het toernooi in China met 20-22 21-15 15-8 te sterk voor de Polen Maciej Rudol en Jakub Szalankiewicz.





Brouwer en Meeuwsen spelen in de finale tegen het Italiaanse koppel Paolo Nicolai en Daniele Lupo, dat de Duitsers Jonathan Erdmann en Armin Dollinger in drie sets versloeg.

