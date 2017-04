Weekoverzicht: 'Aanrandingen en bedreigingen' in zwembad en nieuw tankstation niet te vinden

Tijdens de ochtendspits geen klant te zien bij dit Texaco benzinestation. Foto: Omroep West

Den Haag - Medewerkers van zwembaden in Den Haag hebben een brief gestuurd naar de Haagse gemeenteraad over bedreigingen en aanrandingen. In de brief staat onder meer dat bezoekers van het zwembad worden geterroriseerd door andere bezoekers. Er wordt ook gesproken over aanhoudende diefstal, vernielingen, geweldsdelicten. Verder in het weekoverzicht: nieuw tankstation is niet te vinden en kat Kenzo gered.





Door: Redactie Correctie melden