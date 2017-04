Raamweg in Den Haag in beide richtingen dicht

Werkzaamheden op de Raamweg (Foto: Frank van Deutekom)

DEN HAAG - De Raamweg in Den Haag is vanaf maandag 9 weken in beide richtingen dicht. De belangrijke verkeersader is gesloten tussen de Mauritskade en de Laan Copes van Cattenburch.





De gemeente heeft een



Het verkeer kon richting Scheveningen kon de weg gewoon gebruiken. Vanaf maandag zijn beide richtingen dus afgesloten voor weggebruikers. Het verkeer kan nog wel vanaf de Koninskade de Mauritskade op.De gemeente heeft een speciale website met de laatste informatie en omleidingsroutes.

