Geen treinen tussen Leiden en Haarlem

Foto: ANP

LEIDEN - Tussen Leiden Centraal en Haarlem rijden zondagochtend geen treinen door een beschadigd spoorviaduct. Dat meldt de NS.

Reizigers tussen beide plaatsen kunnen het beste omreizen via Amsterdam Sloterdijk. De extra reistijd loopt op tot 45 minuten. Treinreizigers tussen Amsterdam Sloterdijk en Leiden Centraal kunnen het beste reizen via Schiphol. Op deze route is de vertraging een kwartier.



De NS verwacht dat de problemen tot 12.00 uur aanhouden.