LIVEBLOG: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

DEN HAAG - Weet je het nog? ADO Den Haag als hekkensluiter van de eredivisie? Die tijd is gelukkig voorbij. De voorbije weken hebben de Hagenaars gevochten als leeuwen. De ploeg staat boven de degradatiestreep en kan zich vandaag officieel veilig spelen. Maar, dan moet er wel eerst gewonnen worden van Sparta Rotterdam.

Het belangrijke duel tegen de Rotterdammers, die de punten ook heel hard nodig hebben, is via onderstaand liveblog te volgen. Op 89.3 Radio West zijn we er ook bij. Vanaf 14.00 uur houden verslaggevers Jiim van der Deijl en Bart Nolles je op de hoogte van alle ontwikkelingen.