Opstelling ADO: negen wijzigingen ten opzichte van Sparta-thuis

DEN HAAG - Fons Groenendijk is niet zo van het wijzigen van zijn basiselftal en start met ADO Den Haag tegen Sparta met bijna dezelfde elf als tegen PSV. Sparta treft hiermee een heel ander ADO. De ploeg is ten opzichte van de eerste ontmoeting dit seizoen namelijk op negen plaatsen gewijzigd.

Alleen Thomas Meissner en Tyronne Ebuehi stonden in de heenwedstrijd op dezelfde plaats. Waar Zeljko Petrovic, toen nog trainer van ADO Den Haag, koos voor Ernestas Setkus, Tom Beugelsdijk, Achraf El Mahdioui, Tom Trybull, Hector Hevel en Ruben Schaken, kiest zijn opvolger nu voor andere namen.Ten opzichte van het laatste duel tegen PSV is er één wijziging bij ADO Den Haag. Danny Bakker is weer fit en staat in de basis. Donny Gorter zit daardoor weer op de bank.Kortsmit; Dumfries, Breuer, Van Drongelen, Floranus; Dijkstra, Spierings, Mendes da Silva; Verhaar, Pusic, Cabral.Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Bakker; Becker, Havenaar, Duplan.