Uitstekende seizoensstart Brouwer en Meeuwsen

DEN HAAG - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. Het Haagse duo won zondag het Xiamen Open, het openingstoernooi. Brouwer en Meeuwsen versloegen in de finale de Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo in twee sets: 21-14 21-17.

Het brons ging naar de Polen Maciej Rudol en Jakub Szalankiewicz, die eerder op zondag in de halve eindstrijd van Brouwer en Meeuwsen hadden verloren Nicolai en Lupo waren als eerste geplaatst in Xiamen, Brouwer en Meeuwsen als tweede. Het Oranjeduo behaalde vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro brons.'Ik ben zo blij hiermee, we hebben lang moeten wachten om eindelijk weer lekker te spelen. En dan winnen we meteen het eerste toernooi. Genieten', zei Brouwer, die met een harde smash via het blok het duel besliste.Meeuwsen: 'We wisten dat we hard moesten werken, dat is altijd tegen die gasten. En dan ook nog deze omstandigheden. Ons plan werkte goed, we bleven met lef serveren en vol overtuiging.'