ADO flikt het! Na zege op Sparta speelt Haagse ploeg ook volgend seizoen in eredivisie

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft het geflikt! De Haagse ploeg is ook volgend seizoen zeker van eredivisievoetbal. Zondagmiddag was de groen-gele formatie van Fons Groenendijk met 0-1 te sterk voor Sparta Rotterdam, waardoor ze definitief veilig zijn.

Op 'Het Kasteel' had ADO Den Haag in de eerste helft weinig van Sparta te duchten. De Hagenaars begonnen scherp en kregen na drie minuten spelen al de eerste kans. Na een uitstekende actie van Aaron Meijers kwam de bal bij Edouard Duplan terecht. Hij gaf de bal voor, maar Nasser El Khayati kopte net over.Thomas Kristensen volgt zijn oude 'cluppie' nog altijd op de voet en wenste ADO Den Haag vanuit Denemarken heel veel succes. Net als de meegereisde supporters kon ook Kristensen al vroeg juichen. Waar El Khayati eerder een kans om te scoren liet liggen, was hij na tien minuten wel trefzeker.Met een verwoestend afstandsschot zette de middenvelder zijn ploeg op voorsprong. Via de binnenkant van de paal verdween zijn inzet achter Roy Kortsmit. Een heerlijke treffer, de vierde van El Khayati in het shirt van ADO en misschien wel de mooiste van dit seizoen.Heel sprankelend was het spel van ADO Den Haag niet, maar Sparta stichtte voor rust nauwelijks gevaar, speelde inspiratieloos en kon geen potten breken. De Hagenaars hadden het onder controle, maar een extra doelpuntje was natuurlijk meer dan welkom.Het gevoel bij ADO is de afgelopen weken goed. De Hagenaars hebben de afgelopen tijd een wederopstanding doorgemaakt. De resultaten zijn positief en er wordt ook veel meer gescoord. Sterker nog: ADO Den Haag maakte in de laatste vijf duels meer doelpunten dan in de 21 wedstrijden daarvoor. Twaalf keer vonden de groen-gelen in de laatste vijf partijen het doel.ADO Den Haag had in de eerste helft weinig moeite met Sparta, maar in het tweede bedrijf kwamen de rood-witten sterk uit de kleedkamer. Ze drongen nadrukkelijk aan en maakten het ADO moeilijk. De buit was duidelijk nog niet binnen voor de Haagse ploeg. Het moest een tandje bijzetten, want anders zou een tegentreffer onoverkomelijk zijn.De Sparta-storm ging na ruim twintig minuten weer een beetje liggen, maar toch bleef de thuisploeg op zoek gaan naar de gelijkmaker. De Rotterdammers hebben de punten in strijd om degradatie hard nodig. Alles of niets, was het devies.Een kwartier voor tijd liet ADO Den Haag eindelijk weer eens iets van zich zien. Tyronne Ebuehi had het duel definitief in het slot moeten gooien toen hij op het vijandelijke doel afstormde. De verdediger schoot echter hard naast en verzuimde daarmee de 0-2 binnen te schieten. Gelukkig voor ADO, hield Robert Zwinkels ook zijn doel schoon.De laatste minuten tikte langzaam maar zeker weg en ADO Den Haag kwam steeds dichterbij die directe handhaving. Na negentig minuten en vijf minuten extra tijd, klonk rond de klok van kwart over vier het verlossende laatste fluitsignaal. Met matig spel stelde ADO Den Haag het eredivisieschap definitief veilig.0-1 El KhayatiKortsmit; Dumfries, Breuer, Van Drongelen, Floranus; Dijkstra, Spierings, Mendes da Silva (64. Pogba); Verhaar (81. Alhaft), Pusic, Cabral (46. Goodwin).Zwinkels; Ebuehi, Meissner (82. Beugelsdijk), Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Bakker; Becker (77. Wolters), Havenaar (88. Fernandez), Duplan.Martin Pusic (Sparta Rotterdam)n.v.t.Dennis Higlern.n.b. (Het Kasteel, Rotterdam)