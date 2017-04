Twintig aanhoudingen na vechtpartij bij benzinestation

DEN HAAG - Bij een vechtpartij bij benzinestation Total aan de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag zijn zaterdag op zondagnacht twintig mensen aangehouden. De politie moest meerdere eenheden en politiehonden inzetten om de verdachten op te pakken.

De vechtpartij ontstond tussen de inzittenden van een partybus die stopten naast een man die op dat moment stond te tanken. De man en de groep raakten met elkaar in gevecht.Binnen in de winkel van het benzinestation ging de vechtpartij verder en werden vernielingen aangericht. Daar raakte ook een onbekende man bij de vechtpartij betrokken. De man moest volgens de politie vluchten 'om verdere mishandeling te voorkomen'. De politie is op zoek naar deze meneer. Hij droeg een rode jas.