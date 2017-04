Topdrukte voor diepste parkeergarage van Nederland

LEIDEN - Topdrukte bij de diepste parkeergarage van Nederland. Voor het bouwwerk aan de Lammermarkt staan zondagmiddag tientallen mensen die een kijkje willen nemen.

Woensdag werd de parkeergarage geopend . Eind 2014 gaf wethouder Paul Laudy het startsein voor de bouw van de garage, die 22 meter diep is en plaats heeft voor 525 auto's. De eerste schep ging in januari 2015 de grond in. Er was ruim een jaar voor nodig om het diepste punt te bereiken.De gemeente Leiden heeft al een prijs gekregen voor de parkeergarage. Tijdens de opening werd de Golden European Standard Parking Award overhandigd. Een kwaliteitslabel dat de garage heeft verdiend op het gebied van veiligheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid.