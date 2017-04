Hockey: HGC haalt uit tegen Amsterdam; Laren maatje te groot voor HDM

Naomi van As met de bal in het duel Laren - HDM (foto: Orange Pictures)

REGIO - De hockeyheren van HGC hebben zondagmiddag flink uitgehaald. De Wassenaarders versloegen het hoger geklasseerde Amsterdam met 6-2. Een pijnlijke nederlaag voor de nummer twee, die de koppositie had kunnen veroveren. De dames van HDM deden daarentegen minder goede zaken. Zij gingen met 2-0 onderuit bij Laren.

Dat het duel tussen HGC en Amsterdam zo zou eindigen, dat had in de rust niemand verwacht. Amsterdam stond namelijk na de eerste 35 minuten op een 0-1 voorsprong. Na de onderbreking sloeg de ploeg van Jan Jorn van 't Land met zes doelpunten echter genadeloos hard toe.In het Gooi kwam HDM bij Laren op slag van rust op een 1-0 achterstand. Via een strafcorner werd die marge na een kwartier in de tweede helft verdubbeld: 2-0. HGC en HDM spelen dit seizoen nergens meer om.In TV West Sport is maandag een samenvatting van Laren - HDM te zien. De uitzending is om 17.00 uur en wordt daarna op ieder heel uur herhaald.