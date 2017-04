Basketbal: ZZ Leiden in zenuwslopende wedstrijd langs Landstede

Thomas Koenis van ZZ Leiden scoort (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - ZZ Leiden is de halve finale van de play-offs uitstekend begonnen. In Zwolle werd tegenstander Landstede in een zenuwslopende wedstrijd met 82-88 over de knie gelegd. Thomas Koenis was aan de kant van Leiden 'on fire'. De speler was goed voor vijf driepunters.





Dit duel was de eerste in een best-of-7-serie. De eerste ploeg die vier wedstrijden wint, staat in de finale om de landstitel. Woensdag is in de Leidse Vijf Meihal de tweede wedstrijd.







Beide teams speelden met hun hart en ziel. Dat leverde een zeer spannend en interessant duel op. Bij rust was het 40-41 en ook in de laatste twee kwarten bleef het verschil minimaal. Uiteindelijk bleef Leiden op voorsprong staan en keerde het met de overwinning naar huis.

