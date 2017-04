IN BEELD: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

Nasser El Khayati uitzinnig van vreugde en viert goal met medespelers (foto: Soccrates Images) Nasser El Khayati viert zijn goal tegen Sparta (foto: Soccrates Images) Spelers ADO Den Haag vieren directe handhaving met supporters (foto: Soccrates Images) Grote vreugde bij de technische staf van ADO Den Haag (foto: Soccrates Images) Tom Beugelsdijk blij met de handhaving (foto: Soccrates Images) Wilfried Kanon had het beloofd: bij handhaving gaan we dansen (foto: Soccrates Images) Grote vreugde bij Haagse supporters (foto: Soccrates Images) Waar is dat feestje? (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag is veilig! Wie had dat twee maanden geleden gedacht? De opgeleefde ploeg van trainer Fons Groenendijk won zondagmiddag met 1-0 bij Sparta, dankzij een vroeg doelpunt van Nasser El Khayati. De Rotterdammers komen juist dieper in de degradatiezorgen.

