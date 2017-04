Groot feest in Den Haag na handhaving ADO: 'Dit is super! Hier geniet ik echt van'

DEN HAAG - ADO Den Haag twee duels voor het einde van het seizoen definitief veilig. Wie had dat twee maanden geleden gedacht? Maar, het is echt waar. De Haagse ploeg speelt ook volgend seizoen in de eredivisie. Vanzelfsprekend is de vreugde groot bij de spelers en de technische staf. 'Dit is super. Echt genieten', aldus een euforische Tom Beugelsdijk na afloop.

'Ik ben onwijs blij. Dit geeft echt een heel lekker gevoel. Kicken', vervolgt de verdediger op zijn eigen wijze. 'Ik heb er echt van genoten hoe we dit met z'n allen gedaan hebben.'ADO leek een aantal maanden geleden nog dood en begraven. Er moest een trainerswissel plaatsvinden om alles weer op de rit te krijgen. Zeljko Petrovic maakte plaats voor Fons Groenendijk. Het bleek uiteindelijk een hele goede zet. Maar waar begon het allemaal?Beugelsdijk: 'Tegen Roda JC, denk ik. Daarna hebben we een geweldige reeks neergezet. We kregen het gevoel dat we van niemand hoefden te verliezen. Dat was echt fantastisch om te zien.'Door de komst van Groenendijk verloor Beugelsdijk echter wel zijn basisplaats. Ook tegen Sparta mocht de Hagenaar niet starten. Een aantal minuten voor tijd viel hij in voor Thomas Meissner. 'Je wordt natuurlijk niet vrolijk als je op zo'n moment moet invallen. Sparta gaat alles pompen en ik had als taak ballen tegen te houden. Gelukkig hebben we de nul gehouden.'En nu? Nu is er feest in Den Haag en kunnen de spelers hun vakantie gaan boeken. De laatste twee wedstrijden kunnen zonder druk gespeeld worden. Wat er nog te halen valt? 'Zes punten', is Beugelsdijk zelfverzekerd. 'Europees voetbal? Nou, laat ik daar maar geen uitspraken over doen, maar we hoeven gelukkig niet meer naar beneden te kijken.'