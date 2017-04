Groenendijk trekt zich even terug na volksfeestje: ‘Ik kreeg de rillingen op m’n gezicht ervan’

Fons Groenendijk trekt zich even terug (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het vak van de ADO Den Haag-supporters ontplofte zondagmiddag rond kwart over vier. De Haagse ploeg is definitief veilig na een 0-1 winst op Sparta. Een klein volksfeestje barste los in ‘Het Kasteel’. Vreugde bij iedereen die ADO Den Haag een warm hart toedraagt. Fons Groenendijk trok zich na het vieren even terug in de dug-out. ‘Ik kreeg de rillingen op m’n gezicht ervan’, vertelt de coach.





Groenendijk volgde Zeljko Petrovic op en met zijn komst veranderde er een hoop. Hij moest spelers teleurstellen, maar prijst de manier van oppakken. ‘Daar zijn ze als echte kerels mee omgegaan. En dat vind ik het mooie ervan. Alle spelers hebben hier een bijdrage aan geleverd. Er zijn heel veel keuzes gemaakt en dan moet je het geluk hebben dat ze goed uitpakken. Het waren echt tien hele bijzondere weken.’







'Ik vond het zo mooi, die supporters in het uitvak', vervolgt de oefenmeester. 'Het is wel iets natuurlijk. Ik ben hier tien weken geleden binnengekomen en vanaf de eerste dag ben je intensief bezig om ervoor te zorgen dat ADO Den Haag in de eredivisie blijft. Je doet dat met een staf, waarmee het vanaf dag een ook mee klikt. Dat werkt ook door in de kleedkamer.'

