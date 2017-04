Jonge Gouwenaar wint prijs op Prinses Christina Concours

Gouwenaar Pelle van Esch wint prijs op Prinses Christina Concours

GOUDA - De 15-jarige Pelle van Esch uit Gouda heeft zondagmiddag in Den Haag een eerste prijs gewonnen in het Prinses Christina Concours. Hij is een van de vier jonge muzikanten die een prijs kregen uit handen van de naamgeefster van het concours, dat werd gehouden in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.





Het prinses Christina Concours is een jaarlijks evenement dat klassieke muziek en jazz onder jongeren wil promoten. De afgelopen maanden deden honderden jonge muzikanten mee. Acht van hen mochten door naar de finale. Hoewel er vier prijzen zijn uitgereikt is elke finalist een winnaar, volgens de





Gouwenaar Pelle van Esch speelt bastrombone en hij componeert. Hij studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij geen onbekende in de muziekwereld. Zo speelde hij als kind al in het Nederlands Blazers Ensemble, waarmee hij optrad in het Concertgebouw in Amsterdam.