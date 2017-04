El Khayati over verwoestend schot: ’Niet mijn mooiste goal, maar hij zat er lekker in’

Nasser El Khayati viert zijn goal tegen Sparta (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Het is volgens Nasser El Khayati niet de mooiste goal in zijn carrière, maar hij staat wel in zijn top 3. Met een verwoestend afstandsschot schoot de gehuurde middenvelder ADO Den Haag zondagmiddag definitief veilig. ‘Ik zag dat ik ruimte had en kon vol voor het schot gaan. Uiteindelijk zat-ie er lekker in’, vertelt hij trots na afloop.





Zondag belandde de bal na tien minuten spelen via de paal achter Sparta-doelman Roy Kortsmit. ‘Toen die tegen de paal kwam dacht ik: kom op, een stukje naar links', lacht hij. 'Ik schoot met de volle overtuiging en veel vertrouwen. En dan vliegt de bal erin.’



Het bewuste schot van El Khayati





Bekijk hieronder wat El Khayati vertelt over zijn seizoen tot nu toe én over zijn lopende weddenschap met Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl.







