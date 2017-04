Pasgeboren eendjes bekogeld met bakstenen

Foto: Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. (via Facebook)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een jongen van een jaar of tien heeft vrijdagavond vijf pasgeboren eendjes gedood door bakstenen naar de diertjes te gooien. Dat gebeurde in de Kees Musterstraat in Alphen aan den Rijn. Medewerkers van de dierenambulance hopen dat het dadertje zelf naar de politie zal stappen, maar ze hebben weinig hoop.





'Wij hopen niet dat je trots bent op jezelf', schrijven geëmotioneerde medewerkers



Buurtbewoners zagen vrijdagavond dat het kind stenen gooide en stond te schoppen. 'Zij wisten niet dat daar een nest was', vertelt een medewerkster van de Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. aan Omroep West. Dat bleek pas later, toen de vijf eendenlijkjes werden gevonden. De diertjes waren kort daarvoor uit het ei gekropen.'Wij hopen niet dat je trots bent op jezelf', schrijven geëmotioneerde medewerkers op Facebook . 'Wat ging er in je hoofd om? Vond je het stoer of spannend, voelde je de drang om levende wezens te vernietigen?' Meer dan honderd mensen hebben boze reacties geplaatst onder het Facebook-bericht. Medewerkers van de Dierenambulance vragen wel expliciet om de reacties 'netjes te houden en het dadertje niet van alles slechts toe te wensen'.