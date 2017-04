WestWekker: ADO flikt het en waar blijven de wilde eenden?

REGIO - Goedemorgen! Wat was dat lekker wakker worden. ADO Den Haag is verzekerd van nog een jaar Eredivisie. En de nieuwe talenten kunnen oefenen op het nieuwe Cruyff Court in Madurodam.

ADO Den Haag heeft het geflikt! De Haagse ploeg is ook volgend seizoen zeker van eredivisievoetbal. Zondagmiddag was de groen-gele formatie van Fons Groenendijk met 0-1 te sterk voor Sparta Rotterdam, waardoor ze definitief veilig zijn.Vandaag opent de bekende straatvoetballer en freestylekoning Soufiane Touzani opent het nieuwe Cruyff Court in Madurodam. Heel veel kinderen worden verwacht bij de opening.Het aantal wilde eenden loopt terug. Maar hoe komt dat? Dat vraagt Erik uit Haastrecht zich ook af en daarom is hij een onderzoek gestart naar de overlevingskans van eendenkuikens. Er zijn nauwelijks gegevens over te vinden namelijk. Hij roept iedereen op, nu de eendjes allemaal uit hun ei kruipen, om de jonge eenden gezinnen te volgen en door te geven hoeveel jonge eendjes er zijn en hoeveel er over zijn na een week of twee weken.Vanaf vandaag kan je echt niet meer over de Raamweg. De belangrijke verkeersader in Den Haag is in beide richtingen gesloten tussen de Mauritskade en de Laan Copes van Cattenburch.Een vervelend begin van de week voor de bewoners van een huis aan de Aalbessenlaan in Wateringen. Vannacht werden ze overvallen in hun huis.Het wordt een bewolkte dag met kans op een bui. Vooral in de avond wordt er regen verwacht. Er staat een matige tot vrij krachtige wind langs de kust. Het wordt ongeveer 12 graden.