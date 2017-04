Scheveningen krijgt deze zomer Beach Stadium

Het The Hague Beach Stadium

DEN HAAG - Het Scheveningse strand krijgt deze zomer een stadion waar vijftien verschillende sporten kunnen worden beoefend. Van crossfit tot yoga en van beachsoccer tot trampolinespringen; het kan allemaal. Dit The Hague Beach Stadium opent op 1 mei en is te vinden op de plek waar vorig jaar de Olympic Experience was te vinden.

De locatie wordt gezien als de bakermat van het Nederlandse beachvolleybal. In het The Hague Beach Stadium worden de komende maanden diverse activiteiten georganiseerd. Zo is op 30 mei de Haagse Zomeravond Beachvolleybal competitie in en om het stadion.



Op de vrijdagavonden in augustus draait het om beachtennis en voor de kinderen worden in de zomermaanden Beach Summer Camps georganiseerd. Op zondag 21 mei is er in het Beach Stadium The Hague een open dag. Dat kunnen vijftien sporten gratis worden uitgeprobeerd.