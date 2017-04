Overval in stille straat in Wateringen, dader voortvluchtig

WATERINGEN - Op een woning in Wateringen is maandagochtend een overval gepleegd. De politie zoekt met onder meer een helikopter naar de dader of daders.

De overval vond plaats op een woning aan de Aalbessenlaan in Wateringen. Of er iemand gewond is geraakt bij de overval is niet duidelijk. Het is ook niet bekend of de bewoners thuis waren.Een deel van de straat is dicht voor onderzoek. Of er meer dan één dader betrokken was bij de overval is onbekend.De politie onderzoekt ook de auto van de bewoners. Volgens een verslaggever van Omroep West is er een kogelgat te zien in de voorruit van de auto. De bewoners zijn enorm geschrokken en zijn meegegaan met de politie terwijl het onderzoek in en om de woning verder gaat.