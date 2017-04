Politie op zoek naar daders woningoverval

Foto: Regio15

WATERINGEN - Op een woning in Wateringen is maandagochtend een overval gepleegd. De politie is met een helikopter op zoek naar de dader of daders.

De overval vond plaats op een woning aan de Aalbessenlaan in Wateringen. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt bij de overval en of tijdens de overval de bewoners thuis waren.



De politie heeft een deel van de straat afgezet vanwege onderzoek. Om er meer dan een dader betrokken was bij de overval is onbekend.