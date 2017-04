Opnieuw brand in Delftse wijk Voordijkshoorn

DELFT - Opnieuw een brand in de Delftse wijk Voordijkshoorn. In de Meermanstraat brandden in de nacht van zondag op maandag een aantal fietsen en containers af.

De brand ontstond rond 01.30 uur. Het is niet de eerste keer dat er in de wijk iets in de brand stond. Donderdag ging er in de Van Kinschotstraat een auto in vlammen op. Een dag ervoor brandde een Renault Clio af op de Laan van Lekkerkerk. De politie gaat bij de autobranden uit van brandstichting. Het is niet bekend of de branden in verband staan met elkaar.